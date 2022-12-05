У росії підтвердили, що ведуть перемовини з МАГАТЕ для створення «зони безпеки» навколо Запорізької АЕС

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У міністерстві закордонних справ росії підтвердили, що ведуть перемовини із МАГАТЕ для створення «зони безпеки» навколо Запорізької атомної електростанції. Але про терміни поки нічого не говорять.

Про це йдеться на сайті МЗС росії.

Водночас там запевняють, що не планують передавати станцію під контроль якійсь іншій стороні.

«Про жодне виведення ЗАЕС з-під російського контролю або передання контролю над нею якійсь «третій стороні» не може і йтися. Станція розташована на російській території і повністю управляється росією», — заявила речниця російського МЗС марія захарова.

Вона також наголосила, що наразі зарано говорити про терміни досягнення якоїсь угоди.

Водночас речник українського президента Сергій Нікіфоров зазначив, що позиція України лишається незмінною — ЗАЕС має належати Україні.

«Станція має бути під контролем України, і вона має бути повністю демілітаризована. Це те, з чого ми виходимо», — пояснив він.