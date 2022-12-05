WSJ: США перепрограмували системи HIMARS перед передачею в Україну, щоб вони не могли стріляти далекобійними ракетами

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США модифікували свої реактивні системи залпового вогню HIMARS перед передачею українській армії. Їх запрограмували так, щоб вони не могли обстрілювати територію росії ракетами великої дальності.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

В Адміністрації президента США Джо Байдена зазначають, що це такий запобіжний захід для того, щоб зменшити можливий ризик війни Штатів із росією.

З червня США передали українській армії 20 систем HIMARS та велику кількість ракет до них із дальністю в майже 80 кілометрів. Їх використовують для ударів по російських складах боєприпасів та палива, а також командних пунктах і базах зберігання техніки.

Представники США зазначили, що в Пентагоні модифікували ці системи, щоб вони не могли запускати ті ж балістичні ракети ATACMS із дальністю в 300 кілометрів.