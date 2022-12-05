«Укренерго»: Після російського ракетного удару по всій Україні почалися аварійні відключення світла

Новини

FEDOROV / Telegram

У компанії «Укренерго» повідомили, що після російського ракетного удару по всій Україні розпочалися аварійні відключення світла. Енергетики вже працюють над відновленням електрики.

Про це пише «Укренерго» у своєму Facebook.

«Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла», — зазначили там.

В «Укренерго» наголосили, що диспетчери працюють над утриманням балансу в енергосистемі.