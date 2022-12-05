Після ракетних ударів кілька областей залишилися без світла

Новини

Після ракетних ударів уся Сумська область залишилася без світла. Також масове відключення зафіксоване в Миколаївській області, а в Одесі — знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії.

В АТ «Сумиобленерго» пояснили, що вимкнули електрику, аби запобігти порушенням у роботі обʼєднаної енергетичної системи України.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус і міський голова Тернополя Сергій Надал попередили про можливі екстрені відключення світла.

«У звʼязку з масованою ракетною атакою на території області потенційно можуть бути проблеми з постачанням тепла, електроенергії, перебої зі звʼязком», — написав Чаус.

В Одесі вже знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє по всьому місту, повідомили в «Інфоксводоканалі». Водночас заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що в Одеській області пошкоджено два інфраструктурних обʼєкти, одна людина госпіталізована.

У Миколаївській області відключили всі 10 черг із графіку стабілізаційних відключень.

Молдовська енергетична компанія Moldelectrica теж повідомляє про можливість відключення електроенергії у країні.