В Україні зберігається дефіцит електроенергії — відключення триватимуть

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В Україні станом на ранок 5 грудня зберігається дефіцит електроенергії. Обленерго отримали ліміти добового споживання.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Протягом вихідних завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень. Однак на ранок понеділка диспетчерський центр «Укренерго» зафіксував зростання обсягів споживання електроенергії.