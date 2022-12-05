У росії заявили про відновлення руху автомобільною частиною Кримського мосту
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Reuters
Російське дорожнє управління заявило про відновлення автомобільного руху на відремонтованій після вибуху частині Кримського мосту.
Сьогодні, 5 грудня, через міст у тестовому режимі запустили транспорт. Для вантажівок міст досі закритий.
Раніше віцепремʼєр росії марат хуснуллін заявляв, що будівельники завершили насувку всіх чотирьох пошкоджених прольотів автодорожньої частини мостута обіцяв, що ремонт закінчать у грудні.
- 8 жовтня на Кримському мосту, який зʼєднує росію та окупований Крим, вибухнула вантажівка. Вибух обвалив частину прольотів і викликав масштабну пожежу — горіли паливні цистерни потягу. Росія заявила про теракт, а її влада використала інцидент для виправдовування ракетних ударів по Україні. Київ свою причетність до вибуху не визнає.
- У жовтні російський уряд поставив завдання відремонтувати Кримський міст до середини 2023 року. Раніше там назвали пошкодження «несерйозними».