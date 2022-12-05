У росії заявили про відновлення руху автомобільною частиною Кримського мосту

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Reuters

Російське дорожнє управління заявило про відновлення автомобільного руху на відремонтованій після вибуху частині Кримського мосту.

Сьогодні, 5 грудня, через міст у тестовому режимі запустили транспорт. Для вантажівок міст досі закритий.

Раніше віцепремʼєр росії марат хуснуллін заявляв, що будівельники завершили насувку всіх чотирьох пошкоджених прольотів автодорожньої частини мостута обіцяв, що ремонт закінчать у грудні.