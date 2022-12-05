Новини

Росія втратила вбитими ще 540 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Упродовж 4 грудня російська армія втратила вбитими ще 540 солдатів. Загалом за 285 днів вторгнення росіяни недорахувалися 91 690 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Марʼїнка і Новомихайлівка Донецької області.