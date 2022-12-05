Росія втратила вбитими ще 540 окупантів

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Упродовж 4 грудня російська армія втратила вбитими ще 540 солдатів. Загалом за 285 днів вторгнення росіяни недорахувалися 91 690 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

2 924 танки (+2);

5 900 бойових броньованих машин (+8);

1 914 артилерійських систем (+6);

395 одиниць РСЗВ;

211 засобів ППО (+1);

281 літак;

264 гелікоптери (+1);

1 582 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+9);

531 крилата ракета;

16 кораблів/катерів;

4 497 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+8);

163 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Марʼїнка і Новомихайлівка Донецької області.