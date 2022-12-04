Країни ОПЕК+ вирішили зберегти чинний план з видобутку нафти

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Країни-члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) погодились дотримуватися своєї мети з видобутку нафти.

Заяву організація оприлюднила в неділю, 4 грудня, а деталі описує Reuters.

Рішення ухвалили за два дні після того, як ЄС офіційно встановив граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Це стосується нафти, яка транспортується морем. Слідом за ЄС рішення про граничну ціну на рівні $60 ухвалили G7 і Австралія. Однак ОПЕК+ заявляє, що обмеження цін, імовірно, не буде ефективним, адже рф продає більшу частину своєї нафти таким країнам, як Китай та Індія, які відмовилися засудити війну в Україні.

ОПЕК+ у жовтні розлютила Сполучені Штати та інші західні країни, коли погодилася скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на добу, що становить майже 2% світового обсягу попиту з листопада до кінця 2023 року. Тоді Вашингтон звинуватив організацію та одного з її лідерів, Саудівську Аравію, у тому, що попри війну в Україні вони стали на бік росії. Однак ОПЕК+ стверджувала, що скоротила видобуток через гірші економічні перспективи: із жовтня ціни на нафту знизилися через уповільнення економічного зростання в Китаї та світі, а також через вищі відсоткові ставки.