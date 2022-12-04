Китайські астронавти повернулися на Землю — після успішної шестимісячної місії

Новини

Три китайські астронавти повернулися на Землю. Вони завершили шестимісячну місію на китайській космічній станції.

Про це повідомила державна телекомпанія CCTV.

Троє астронавтів спостерігали за останнім, ключовим етапом будівництва космічної станції, яке завершилось у листопаді. Співробітники космічного агентства оголосили всю місію, що розпочалася 5 червня, «повним успіхом». На космічній станції їх замінив новий екіпаж.

Космічна станція є важливою віхою у тридцятирічній пілотованій космічній програмі Китаю, яку вперше затвердили у 1992 році. Вона також знаменує початок постійного проживання китайців у космосі. Будівництво станції почали у квітні минулого року із запуску першого та найбільшого із трьох її модулів «Тяньхе», в якому житимуть астронавти.