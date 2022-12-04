Окупанти за добу втратили в Україні понад 500 військових

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Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 4 листопада:

91 150 осіб (+550 за добу);

2 922 танки (+5);

5 892 бойові броньовані машини (+6);

1 908 артилерійських систем (+2);

395 реактивних систем залпового вогню;

210 засобів протиповітряної оборони;

281 літак (+1);

263 гелікоптери;

1 573 безпілотники (+1);

531 крилата ракета;

16 кораблів /катерів;

4 479 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+7);

163 одиниці спеціальної техніки;

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.