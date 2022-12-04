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Окупанти за добу втратили в Україні понад 500 військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 4 листопада:

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.