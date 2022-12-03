Президент Франції вважає, що Заходу треба обміркувати вимоги росії щодо гарантій безпеки

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Союзникам по НАТО необхідно подумати про те, які гарантії безпеки вони можуть дати росії, якщо та погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною і припинити війну.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю телеканалу TF1, пише Reuters.

За його словами, цю тему він порушував у розмові з президентом США Джо Байденом, коли говорив про нову архітектуру безпеки в Європі після завершення війни.

«Ця тема буде частиною факторів миру, і тому ми також повинні підготуватися до неї: що ми готові зробити, як ми захистимо наших союзників і держави-члени НАТО, даючи при цьому гарантії власної безпеки росії того дня, коли вона повернеться за стіл переговорів», — заявив президент Франції.

Він нагадав, що цю тезу російська влада просувала перед вторгненням і неодноразово закликала до нерозширення НАТО.

При цьому Макрон заявив, що наразі для Франції і союзників головне завдання — допомогти Україні вистояти, у тому числі «захистити українські електростанції» та «підготуватися до того дня, коли всі повернуться до переговорів». За словами Макрона, Франція продовжить постачати озброєння Україні.