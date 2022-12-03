Швеція видала Туреччині першого засудженого курда. Що це значить?

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Швеція екстрадувала до Туреччини першого засудженого за членство в «Робочій партії Курдистану», яку турецька сторона визнала терористичною організацією.

Про це повідомляє турецький телеканал NTV.

Швеція видала Махмута Тата, якого в Туреччині у 2017 році засудили до 6 років і 3 місяців ув’язнення за «членство в озброєній терористичній організації». Тата доставили літаком до Стамбулу, після чого відвели до поліцейської дільниці та заарештували. Наразі Тат перебуває у в’язниці.

NTV

У 2015 році він просив притулку у Швеції, але отримав відмову.

Цей крок Швеції може пришвидшити процес її приєднання до НАТО разом із Фінляндією. Туреччина блокувала цей процес саме через невидачу курдів. У травні цього року Туреччина заблокувала переговори через небажання країн видавати 30 людей, яких турецька сторона вважає терористами. Однак наприкінці червня Туреччина, Швеція та Фінляндія уклали угоду про безпеку. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що дві країни взяли на себе зобов’язання не підтримувати «Робочу партію Курдистану» та інші угрупування курдів.