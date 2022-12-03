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ЗСУ ліквідували ще 510 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 2 грудня російська армія втратила вбитими ще 510 солдатів. Загалом за 283 дні вторгнення росіяни недорахувалися 90 600 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Марʼїнка Донецької області.