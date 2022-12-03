ЗСУ ліквідували ще 510 російських окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Упродовж 2 грудня російська армія втратила вбитими ще 510 солдатів. Загалом за 283 дні вторгнення росіяни недорахувалися 90 600 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 917 танків (+1);
- 5 886 бойових броньованих машин (+3);
- 1 906 артилерійських систем (+1);
- 395 одиниць РСЗВ;
- 210 засобів ППО (+1);
- 280 літаків (+2);
- 263 гелікоптери (+1);
- 1 572 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+7);
- 531 крилата ракета;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 472 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+8);
- 163 одиниці спеціальної техніки.
Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Марʼїнка Донецької області.