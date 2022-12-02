«Проект»: Чорноморський флот росії від початку війни втратив 15% свого бойового складу

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Пресслужба президента Російської Федерації

Російський Чорноморський флот з початку повномасштабної війни проти України втратив 15% свого бойового складу, тобто щонайменше 12 кораблів і катерів, які було потоплено або сильно пошкоджено.

Такі дані наводить російське видання «Проект».

До початку війни Чорноморський флот налічував 275 кораблів та суден, з яких лише 74 одиниці були бойовими — це з урахуванням патрульних катерів.

Видання The Insider до війни писало, що в ЧФ до початку вторгнення росія мала в Чорноморській зоні шість дизель-електричних підводних човнів, шість великих надводних кораблів, у тому числі ракетний крейсер, 36 інших кораблів і допоміжні судна. У січні 2022 року під приводом навчань до Чорного моря зайшли шість великих десантних кораблів інших флотів.