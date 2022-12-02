Федеральна комісія зв’язку США дозволила SpaceX розгорнути 7 500 супутників Starlink

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Федеральна комісія зв’язку США (FCC) частково задовольнила запит компанії Space X і дозволила розгорнути 7 500 супутників Starlink на висотах 525, 530 і 535 кілометрів.

Про це пише видання Engadget.

У 2020 році SpaceX вперше попросила у Федеральної комісії зв’язку дозволу на розгортання 29 988 супутників Starlink другого покоління. Але FCC поки що обмежила кількість супутників, щоб вирішити проблеми з орбітальним сміттям і безпекою в космосі.

Кілька компаній і навіть NASA висловлювали занепокоєння щодо плану SpaceX розгорнути додаткові супутники, бо це може вплинути на космічні польоти та збільшити ризик зіткнень.

Раніше керівник SpaceX Ілон Маск заявив, що супутники Starlink другого покоління будуть набагато більшими за своїх попередників, і їх потрібно буде запускати на ракеті-носії компанії Starship.