ДБР назвало кількість проваджень, які відкрили за держзраду від 24 лютого
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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ДБР
Державне бюро розслідувань від 24 лютого відкрило 1 127 кримінальних проваджень через загрозу національній безпеці.
Серед цих справ:
- 915 кримінальних проваджень за фактом державної зради;
- 170 кримінальних проваджень за фактом колабораційної діяльності;
- 12 кримінальних проваджень за пособництво державі-агресору;
- 10 кримінальних проваджень за фактом «дій, спрямованих на захоплення державної влади»;
- 10 кримінальних проваджень щодо несанкціонованого поширення інформації про переміщення Збройних сил України;
- 2 кримінальні провадження щодо шпигунства;
За результатами роботи ДБР 450 фігурантам вже повідомили про підозру за статтями державної зради або колабораційної діяльності, 297 осіб оголошено в розшук, а 1 227 людей перевіряють на причетність до державної зради.
Найбільше проваджень відкрили в Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.