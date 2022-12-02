ДБР назвало кількість проваджень, які відкрили за держзраду від 24 лютого

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ДБР

Державне бюро розслідувань від 24 лютого відкрило 1 127 кримінальних проваджень через загрозу національній безпеці.

Серед цих справ:

915 кримінальних проваджень за фактом державної зради;

170 кримінальних проваджень за фактом колабораційної діяльності;

12 кримінальних проваджень за пособництво державі-агресору;

10 кримінальних проваджень за фактом «дій, спрямованих на захоплення державної влади»;

10 кримінальних проваджень щодо несанкціонованого поширення інформації про переміщення Збройних сил України;

2 кримінальні провадження щодо шпигунства;

За результатами роботи ДБР 450 фігурантам вже повідомили про підозру за статтями державної зради або колабораційної діяльності, 297 осіб оголошено в розшук, а 1 227 людей перевіряють на причетність до державної зради.

Найбільше проваджень відкрили в Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.