До Сенату внесли законопроєкт про визнання «ПВК Вагнера» терористичною організацією

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Група членів Сенату США внесла законопроєкт про визнання «Приватної військової компанії Вагнера» терористичною організацією.

Про це повідомляється на сайті республіканця Роджера Вікера, одного з авторів законопроєкту.

Документ є двопартійним — його співавтором є демократ Бен Кардін, а сам законопроєкт підтримали кілька конгресменів від обох партій. Документ вимагає, щоб держсекретар США Ентоні Блінкен вніс «ПВК Вагнера» до списку іноземних терористичних організацій протягом 90 днів після ухвалення документа.

«США мають назвати цю тіньову армію тим, чим вона є, — іноземною терористичною групою. Ми маємо притягнути їх до відповідальності разом з усіма, хто їх підтримує», — наполягає республіканець Вікер.