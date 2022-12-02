Українська правозахисниця Олександра Матвійчук потрапила у список 25 найвпливовіших жінок світу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Керівниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук потрапила у список 25 найвпливовіших жінок світу за рейтингом британського видання Financial Times. Вплив її діяльності на суспільство відзначили в категорії «Лідери».
«Замість квітів від місцевих жителів росія зіткнулася із сильною, волелюбною нацією, яка не хотіла здаватися. У відповідь російські війська вчиняють жорстоку фізичну та психологічну війну: бомбардування, зґвалтування, тортури та депортації. 39-річна юристка та правозахисниця Олександра Матвійчук віддано документує докази воєнних злочинів в Україні через Центр громадянських свобод, який вона очолює», — пише видання.
До списку також потрапили віцепрезидент Колумбії Франція Олена Маркес Міна, премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін, міністр клімату Пакистану Шеррі Рехман, тенісистка Серена Вільямс, Меган Маркл (герцогиня Сассекська), виконавчий директор Saint Laurent Франческа. Усі вони зараз борються за свободу у своїх країнах.
- 30 листопада за правозахисну роботу та позицію Олександра Матвійчук отримала відзнаку Right Livelihood Award. 10 грудня також відбудеться нагородження Центру громадянських свобод Нобелівською премією миру. Після 24 лютого Центр громадянських свобод долучився до виявлення та документування злочинів росії проти цивільного населення України.