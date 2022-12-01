Зеленський відповів на петицію щодо демобілізації військових, які відслужили рік
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- Костя Андрейковець
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Telegram / Zelenskiy / Official
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо демобілізації за бажанням мобілізованих військовослужбовців, які відслужили один рік.
У відповіді на петицію сказано, що мобілізовані під час воєнного стану звільняються зі служби на підставах статті 26 закону «Про військовий обов’язок і військову службу», а саме — за віком, станом здоров’я, через сімейні обставини, у зв’язку з обвинувальним вироком суду або з визначених названим законом поважних причин.
«Отже в умовах дії правового режиму воєнного стану звільнення мобілізованих військовослужбовців з військової служби на інших підставах не передбачено», — відповів президент.
Водночас Зеленський звернувся до прем’єр-міністра з проханням «комплексно опрацювати» порушені в петиції питання.
- 1 грудня Рада схвалила законопроєкт щодо надання військовослужбовцям відпусток на 10 днів під час воєнного стану.