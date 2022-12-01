Екснардепу від ОПзЖ Олександру Долженкову повідомили про підозру за махінації з житлом

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру колишньому депутату від забороненої «Опозиційної платформи — За життя» за махінації з житлом.

Про це повідомляє пресслужба САП.

За даними слідства, колишній нардеп з квітня 2015 року по грудень 2018-го незаконно одержував з бюджету компенсацію за винайм житла. За майже два з половиною роки він отримав 700 тисяч гривень, маючи при цьому власне житло в центрі Києва — на Печерську. Тепер йому інкримінують ч. 5 ст. 191 КК (розтрата майна).

У САП зазначили, що депутат відмовився від виплат лише після розслідування журналістів проєкту «Схеми».

Центр протидії корупції вказує, що йдеться про Олександра Долженкова.