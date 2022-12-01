Рада дозволила військовим іти у відпустку на 10 днів під час воєнного стану
- Автор:
- Анна Холоднова
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Сухопутні війська ЗС України
Верховна Рада України схвалила в цілому законопроєкт № 8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За цей закон проголосували 269 депутатів. Що він передбачає:
- під час дії воєнного стану військовим надаватимуть частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням зарплати;
- відпустка може тривати не більше ніж 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад. Але поїздка має займати не більше ніж дві доби в один кінець;
- частину щорічної основної відпустки надаватимуть один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.