Російські війська встановлюють «зуби дракона» в Запорізькій області. «Схеми» показали супутникові знімки

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Російські війська продовжують будувати оборонні укріплення на півдні України в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Супутники помітили «зуби дракона» на Запоріжжі поблизу села Кохане.

Проєкт «Схеми» опублікував супутникові фото, зроблені апаратами Planet Labs 30 листопада.

На фото можна побачити, як уздовж дороги зводять загородження проти бронетехніки. Приблизно у 250 метрах, судячи з фото, обладнані окопи. Раніше такі лінії оборони помітили на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей.

«Це тимчасові споруди, за якими зазвичай йде протитанковий рів, а далі позиції для артилерії, мінометів або піхоти, які можна побачити на знімку. Але «зуби», виконані росіянами, виглядають недолуго, бо крім того, що їх можна просто об’їхати, у розпорядженні Збройних сил України є техніка, що може розсунути ці «пірамідки», а також зброя, яка може їх просто знищити», — заявив «Схемам» голова Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.