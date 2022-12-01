Компанія Ілона Маска Neuralink сподівається вже через 6 місяців імплантувати чип у людський мозок

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Компанія Neuralink американського підприємця Ілона Маска має намір протягом наступних шести місяців розпочати імплантацію чипу завбільшки з монету для пацієнтів-людей.

Про це компанія оголосила на заході в штаб-квартирі, цитує Bloomberg.

Мета інтерфейсу «мозок-компʼютер» полягає в тому, щоб дозволити людині у виснажливому стані, як от бічний аміотрофічний склероз (БАС) або наслідки інсульту, спілкуватися за допомогою своїх думок. Компанія продемонструвала це на прикладі мавпи, яка «телепатично друкує» на екрані, що перед нею.

Neuralink зараз ще вдосконалює продукт, що складається з крихітного пристрою та дротів з електродами, а також робота, який вирізує шматок черепа людини та імплантує його в мозок. За словами Маска, поточні переговори з Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США пройшли «досить добре», що компанія поставила за мету провести свої перші випробування на людях протягом наступних шести місяців.

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На заході Ілон Маск розповів про роботу над двома основними продуктами на додаток до інтерфейсу «мозок-компʼютер». Компанія розробляє імплантати, які можуть входити в спинний мозок і потенційно відновлювати рухи людини, яка страждає на параліч. Також ідеться про очний імплантат, призначений для поліпшення чи відновлення людського зору.

«Хоч би як це дивно звучало, ми впевнені, що можна повністю відновити функціональність тіла людини з розірваним спинним мозком», — сказав Маск на заході.