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Американський Нью-Йорк уперше очолив рейтинг найдорожчих для прожиття міст, хоч і розділив лідерство із Сінгапуром. У 2021 році Нью-Йорк був на шостому місці.

Про це свідчать дані Всесвітнього індексу вартості прожиття за 2022 рік, яку опублікував Economist Intelligence Unit (EIU).

Минулорічний переможець Тель-Авів опустився на третє місце.

Десять найдорожчих для прожиття міст світу у 2022 році виглядають так:

Нью-Йорк та Сінгапур (на одному рівні);

Тель-Авів, Ізраїль;

Гонконг та Лос-Анджелес;

Цюрих, Швейцарія;

Женева, Швейцарія;

Сан-Франциско, Каліфорнія;

Париж, Франція;

Копенгаген, Данія.

Загалом у 2022 році середня вартість прожиття зросла на 8,1% через війну росії в Україні та наслідки пандемії, які все ще відчуваються.

«Війна в Україні, західні санкції проти росії та політика Китаю щодо боротьби з коронавірусом спричинили проблеми в ланцюжку поставок, які в поєднанні зі зростанням відсоткових ставок та коливаннями обмінного курсу призвели до кризи вартості проживання в усьому світі», — пояснила Упасана Датт, голова відділу вартості проживання у світі в EIU.

Середнє зростання цін у 172 містах, які брали участь у дослідженні, є найбільшим за останні 20 років. Зростання цін на бензин у містах було особливо сильним (як і минулого року), але для городян паралельно дорожчають продукти, комунальні послуги та товари для дому.

Найбільш істотною причиною зростання цін у Західній Європі було підвищення цін на газ у результаті війни росії в Україні. Вартість одного літра бензину зросла на колосальні 22% порівняно з цим періодом минулого року. На додаток до вартості газу одним із факторів була нерівномірна вартість євро.

Щоб скласти список, EIU порівнює понад 400 окремих цін на понад 200 продуктів та послуг у 172 містах. Вони досліджують низку підприємств, як великих, так і бюджетних, щоб зрозуміти, наскільки сильно коливалися ціни за останній рік.