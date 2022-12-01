Росіяни почали використовувати ракети без бойової частини. Про що свідчить зміна стратегії

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Під час масованої атаки 31 жовтня росіяни застосували ракети, які до цього часу не випускали по Україні. Особливістю виявлених крилатих ракет було те, що вони споряджені не вибухонебезпечною частиною.

Про це на брифінгу розповів представник Центрального воєнно-наукового управління Генштабу, полковник Микола Данилюк.

За його словами, фрагменти таких ракет знайшли в селах Субіч та Княжпіль у Хмельницькій області та селі Заставне Львівської області. Знайдені фрагменти належать стратегічній крилатій ракеті Х-55.

«Це радянська ракета, яка призначена для завдання ударів по стратегічних цілях, координати яких завчасно відомі. Вона здійснює політ на гранично малій висоті, на дозвуковій швидкості зі спроможністю огинання рельєфу місцевості», — пояснює Данилюк.

Він зазначив, що зміна тактики зумовлена декількома факторами.

«По-перше, можна стверджувати, що свідомий запуск цих ракет спрямований на проведення демонстраційних дій, відволікання на себе уваги української ППО, виснаження її. В той час, як сучасні російські ракети Х-101 та 3М-14 комплекс «Калібр» спрямовуються на обʼєкти критичної інфраструктури, житлові квартали, що підвищує їхню ефективність застосування. Іншими словами — запуск цих ракет спрямований на викриття нашої ППО та її виснаження», — розповів Данилюк.

При цьому він звернув увагу, що споряджена ракета конкретного зразка (який представили на брифінгу) становить значну загрозу невибіркового ураження. Цьому доказ — останній ракетний удар росіян з Х-55 по житловому будинку. Також це свідчить і про вичерпування у ворога арсеналу крилатих ракет.

Представник Генштабу звернув увагу, що у всіх без винятку виявлених ракет Х-55 були навмисно стерті серійні номери. Це свідчити про те, що це можуть бути саме ті ракети, які Україна передала росії в 1990-х.