Російські війська знову обстріляли Херсон. У місті зникло світло

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Reuters

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон, унаслідок чого в місті зникло світло.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«У Херсоні зникла напруга в електромережах. Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками», — написав він.

За його словами, «Херсонобленерго» вже працює над усуненням проблеми.

29 листопада влада повідомляла, що в Херсоні відновили електропостачання для половини споживачів.