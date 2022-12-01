Росіяни втратили вбитими військовими ще 560 осіб
- Автор:
- Софія Телішевська
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Упродовж 30 листопада російська армія втратила вбитими ще 560 солдатів. Загалом за 281 день вторгнення росіяни недорахувалися 89 440 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 915 танків (+1);
- 5 877 бойових броньованих машин (+5);
- 1 904 артилерійські системи (+2);
- 395 одиниць РСЗВ;
- 210 засобів ППО (+1);
- 280 літаків (+2);
- 261 гелікоптер;
- 1 562 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+7);
- 531 крилата ракета;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 441 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (+12);
- 163 одиниці спеціальної техніки.
За добу Сили оборони відбили атаки окупантів у районах Новоселівського, Стельмахівки та Білогорівки Луганської області, Яковлівки, Бахмута, Курдюмівки, Красногорівки, Камʼянки, Водяного, Первомайського та Марʼїнки Донецької.