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Росіяни втратили вбитими військовими ще 560 осіб

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 30 листопада російська армія втратила вбитими ще 560 солдатів. Загалом за 281 день вторгнення росіяни недорахувалися 89 440 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

За добу Сили оборони відбили атаки окупантів у районах Новоселівського, Стельмахівки та Білогорівки Луганської області, Яковлівки, Бахмута, Курдюмівки, Красногорівки, Камʼянки, Водяного, Первомайського та Марʼїнки Донецької.