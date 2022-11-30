Вибух у посольстві України в Іспанії розглядають як теракт

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Влада Іспанії розглядає вибух у приміщенні посольства України як теракт.

Відповідну заяву зробила Національна судова колегія Іспанії, передає Europa Press.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев окремо повідомив, що пораненого коменданта посольства вже виписали з лікарні і він повернувся до роботи. Він зазначив, що співробітники посольства після інциденту діяли відповідно до протоколів безпеки. Коментувати вибух Погорельцев відмовився, але додав, що подібних інцидентів у посольстві більше не буде.

«Атаки, які росія веде проти моєї країни, зобовʼязують нас бути готовими до будь-яких інцидентів, провокацій чи нападів. Я впевнений, що всі мої колеги в усіх посольствах готові», — сказав посол.