Німецький Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Дмитро Вага / «Бабель»
Парламент Німеччини (Бундестаг) 30 листопада визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомляє Укрінформ.
Резолюцію ухвалили більшістю голосів шляхом підняття рук. За проголосували 4 фракції.
«Серед іншого, нардепи закликають федеральну владу продовжувати політично підтримувати памʼять жертв Голодомору та його міжнародне оприлюднення, а також й надалі рішуче протидіяти будь-яким спробам просувати однобічні російські історичні наративи», — йдеться на сайті Бундестагу.
- У квітні Палата депутатів парламенту Чехії визнала Голодомор в Україні в 1932—1933 роках геноцидом українського народу, а в листопаді аналогічне рішення ухвалили депутати парламентів Ірландії та Молдови.