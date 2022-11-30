Німецький Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу

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Дмитро Вага / «Бабель»

Парламент Німеччини (Бундестаг) 30 листопада визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Резолюцію ухвалили більшістю голосів шляхом підняття рук. За проголосували 4 фракції.

«Серед іншого, нардепи закликають федеральну владу продовжувати політично підтримувати памʼять жертв Голодомору та його міжнародне оприлюднення, а також й надалі рішуче протидіяти будь-яким спробам просувати однобічні російські історичні наративи», — йдеться на сайті Бундестагу.