Європейський інвестиційний банк допоможе замінити російські вагони в київському метро
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- Анна Холоднова
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Nuno Alberto / Unsplash
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та місто Київ працюватимуть над відновленням та модернізацією транспортної інфраструктури столиці.
Про це йдеться в пресрелізі на сайті банку.
Зокрема ЄІБ допоможе модернізувати рухомий склад київського метро та унезалежнити столицю від рухомого складу російського виробництва та відповідних запчастин. Поточна вартість проєкту становить €450 мільйонів.
За даними Європейського інвестиційного банку, зараз 80% вагонів столичного метро – російського виробництва, і понад половину з них потребують модернізації чи заміни.
Також Київ та ЄІБ почнуть підготовку до розширення столичного метрополітену, орієнтовною вартістю понад €500 мільйонів, та реконструкції житла, яке постраждало від російських атак.
- Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Європейський інвестиційний банк виплатив уряду України понад €1,7 мільярда фінансування ЄС.