У Києві на 19 станціях метро облаштували точки, де можна підзарядити телефони
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
У Києві на 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де можна буде підзарядити мобільні телефони та інші гаджети. Про це 30 листопада повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Знаходяться USB-зарядки на платформах станцій, зокрема:
Червоної лінії:
- «Академмістечко»;
- «Житомирська»;
- «Нивки»;
- «Берестейська».
Синьої лінії:
- «Теремки»;
- «Іподром»;
- «Виставковий центр»;
- «Васильківська»;
- «Голосіївська»;
- «Деміївська»;
- «Тараса Шевченка»;
- «Почайна»;
- «Мінська»;
- «Героїв Дніпра».
Зеленої лінії:
- «Бориспільська»;
- «Харківська»;
- «Позняки»;
- «Осокорки»;
- «Видубичі».
Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації буде оприлюднювати метрополітен.