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У Києві на 19 станціях метро облаштували точки, де можна підзарядити телефони

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»

У Києві на 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де можна буде підзарядити мобільні телефони та інші гаджети. Про це 30 листопада повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Знаходяться USB-зарядки на платформах станцій, зокрема:

Червоної лінії:

Синьої лінії:

Зеленої лінії:

Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації буде оприлюднювати метрополітен.