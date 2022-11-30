У Києві на 19 станціях метро облаштували точки, де можна підзарядити телефони

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Києві на 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де можна буде підзарядити мобільні телефони та інші гаджети. Про це 30 листопада повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Знаходяться USB-зарядки на платформах станцій, зокрема:

Червоної лінії:

«Академмістечко»;

«Житомирська»;

«Нивки»;

«Берестейська».

Синьої лінії:

«Теремки»;

«Іподром»;

«Виставковий центр»;

«Васильківська»;

«Голосіївська»;

«Деміївська»;

«Тараса Шевченка»;

«Почайна»;

«Мінська»;

«Героїв Дніпра».

Зеленої лінії:

«Бориспільська»;

«Харківська»;

«Позняки»;

«Осокорки»;

«Видубичі».

Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації буде оприлюднювати метрополітен.