Росіяни насильно вивезли жителів Кінбурнської коси

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На Миколаївщині російські загарбники насильно вивезли мешканців населених пунктів, розташованих на Кінбурнській косі.

Про це на брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Нам стало відомо, що два дні тому російські загарбники насильно, проти їхньої волі, вивезли мешканців населених пунктів, які розміщені на Кінбурнській косі. Це близько 37 осіб», — сказав Кім.

За його словами, ситуація щодо бойових дій на Кінбурні потребує режиму інформаційної тиші через певні особливості операції.