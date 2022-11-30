Росіяни насильно вивезли жителів Кінбурнської коси
- Автор:
- Софія Телішевська
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На Миколаївщині російські загарбники насильно вивезли мешканців населених пунктів, розташованих на Кінбурнській косі.
Про це на брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Нам стало відомо, що два дні тому російські загарбники насильно, проти їхньої волі, вивезли мешканців населених пунктів, які розміщені на Кінбурнській косі. Це близько 37 осіб», — сказав Кім.
За його словами, ситуація щодо бойових дій на Кінбурні потребує режиму інформаційної тиші через певні особливості операції.
- 11 листопада голова Миколаївської ОВА Віталій Кім офіційно повідомив про звільнення майже всієї території області. Формально під окупацією залишається лише невеличка територія на Кінбурнській косі — там розташовані три маленькі села, які належать до Миколаївської області, і національний парк «Білобережжя Святослава».