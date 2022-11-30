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Французький багет внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це Фонд оголосив 30 листопада.

Багет із хрусткою скоринкою й ніжним мʼякушем на сьогодні є хлібним виробом номер один, що споживається в країні. Щодня його купують 12 мільйонів французьких споживачів, а щороку з пекарень виходить понад шість мільярдів багетів. «Таким чином, купівля хліба є справжньою соціальною та дружньою звичкою, яка прикрашає життя французів», — зазначили в ЮНЕСКО.

«Традиційний багет» суворо регулюється указом 1993 року, який спрямований на захист пекарів-ремісників, і в той же час накладає на них дуже суворі вимоги (наприклад, заборона на добавки). Це також є предметом національних конкурсів, де журі оцінює «дірочки» в хлібі та колір мʼякуша (в ідеалі — кремовий).

Слово «багет» зʼявилося на початку ХХ століття, і лише в період міжвоєння воно стало узвичаїлося, наголошує Лоїк Бʼєнассіс з Європейського інституту історії та культури харчових продуктів, що увійшов до складу наукового комітету, який підготував досьє для ЮНЕСКО. «Спочатку багет вважали предметом розкоші. Робочий клас їв сільський хліб, який найкраще зберігався. Потім споживання стало повсюдним, багет підкорив поселення в 1960 та 1970-х роках», — пояснює він. Зараз споживання багета знижується, особливо серед багатих міських верств населення, які обирають хліб на заквасці, що, за словами Бʼєнассіса, цікавіший з погляду поживної цінності.

У 1970-х роках у Франції налічувалося близько 55 тисяч пекарень (одна пекарня на 790 жителів) проти 35 тисяч сьогодні (одна на дві тисяч жителів) — тобто зникнення загалом 400 пекарень на рік протягом пʼятдесяти років.