«Показати російську жорстокість». В Єврокомісії уточнили слова фон дер Ляєн про 100 тисяч загиблих бійців ЗСУ

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European Parliament / Flickr

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, говорячи про 100 тисяч загиблих українських військових у війні з росією, мала на увазі сукупну кількість поранених та померлих.

Про це повідомила директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант.

«Дякуємо тим, хто вказав на неточність щодо цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала б стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, і мала б показати жорстокість росії», — йдеться в повідомленні.

Разом із тим, речник президента України Сергій Никифоров у коментарі «Суспільному» зазначив, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише головнокомандувач, міністр оборони або верховний головнокомандувач. Він додав, що президент Зеленський оприлюднить офіційні дані, «коли настане слушний момент», адже це чутлива інформація.