ЗСУ ліквідували ще пів тисячі окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Упродовж 29 листопада російська армія втратила вбитими ще 500 солдатів. Загалом за 280 днів вторгнення росіяни недорахувалися 88 880 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 914 танків (+3);
- 5 872 бойові броньовані машини (+6);
- 1 902 артилерійські системи (+1);
- 395 одиниць РСЗВ;
- 210 засобів ППО (+1);
- 280 літаків (+2);
- 261 гелікоптер;
- 1 562 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+7);
- 531 крилата ракета;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 429 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+6);
- 163 одиниці спеціальної техніки.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Марʼїнка на Донеччині.