Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова потрапила до реанімації. Перед цим її тримали в ізоляторі

Новини

Twitter / Виктор Бабарико

Білоруська опозиціонерка, одна з лідерок протестів 2020 року Марія Колесникова потрапила до реанімації.

Про це повідомили в Telegram-канал іншого увʼязненого опозиціонера Віктора Бабарика та низка опозиційних білоруських ЗМІ.

Повідомляється, що Колесникову доставили в реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги в Гомелі після операції 28 листопада. Адвоката Колеснікової до підзахисної не допускали, але в лікарні йому цю інформацію підтвердили.

Стан її здоров’я і причини погіршення невідомі. 22 листопада стало відомо, що Колесникову відправили до штрафного ізолятору, але в адміністрації колонії, де її утримують, про це нічого не повідомили. Канал того ж Бабарика тоді повідомляв, що опозиціонерку покарали за нібито неввічливе ставлення до співробітників колонії.