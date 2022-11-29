Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова потрапила до реанімації. Перед цим її тримали в ізоляторі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Twitter / Виктор Бабарико
Білоруська опозиціонерка, одна з лідерок протестів 2020 року Марія Колесникова потрапила до реанімації.
Про це повідомили в Telegram-канал іншого увʼязненого опозиціонера Віктора Бабарика та низка опозиційних білоруських ЗМІ.
Повідомляється, що Колесникову доставили в реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги в Гомелі після операції 28 листопада. Адвоката Колеснікової до підзахисної не допускали, але в лікарні йому цю інформацію підтвердили.
Стан її здоров’я і причини погіршення невідомі. 22 листопада стало відомо, що Колесникову відправили до штрафного ізолятору, але в адміністрації колонії, де її утримують, про це нічого не повідомили. Канал того ж Бабарика тоді повідомляв, що опозиціонерку покарали за нібито неввічливе ставлення до співробітників колонії.
- 6 вересня 2021 року Марію Колесникову засудили до 11 років позбавлення волі. Її визнали винною у закликах до дій проти нацбезпеки, змові з метою захоплення влади та створенні екстремістського формування і керівництві ним. Колесникова сиділа в СІЗО з вересня 2020 року. Потім її перевели до виправної колонії.