У Катарі кілька сотен робітників загинули на будівництві інфраструктури для Чемпіонату світу з футболу
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Катарський посадовець Хассан аль Таваді, який брав участь в організації Чемпіонату світу з футболу, заявив, що під час будівництва обʼєктів для турніру загинули «від 400 до 500» робітників.
Про це пише Associated Press.
В інтерв’ю, частину якого опублікував британський журналіст Пірс Морган, звучить запитання: «Яка, на вашу думку, чесна та реалістична кількість трудових мігрантів, які померли через роботу, яку вони виконують для Чемпіонату світу з футболу?»
«Приблизно 400, від 400 до 500», — відповів аль Таваді. «Я не маю точної цифри. Це те, що обговорювалося», — додав він.
Раніше в Катарі оприлюднили звіт, у якому йдеться про загибель 40 робітників, які брали участь у будівництві та ремонті стадіонів із 2014-го до кінця 2021 року. Згідно з цим документом, 37 людей загинули внаслідок «неробочих інцидентів», таких як серцеві напади, а троє — через «інциденти на робочому місці». У звіті також окремо йдеться про смерть одного працівника від коронавірусу.
- Чемпіонат світу з футболу в Катарі став першим, який відбудеться у країні Близького Сходу. Також його вперше проведуть не влітку, а взимку — через погодні умови.
- Проведення ЧС у Катарі супроводжувалося низкою скандалів. Зокрема, ФІФА звинувачували в тому, що Катар підкупив організацію, аби здобути право проводити турнір, але там всі ці закиди відкинули та відмовилися переносити Чемпіонат світу. Також багато західних країн закликали бойкотувати турнір через серйозні порушення прав людини в Катарі, зокрема під час будівництва інфраструктури для проведення турніру.