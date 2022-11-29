«ПВК Вагнера» вербує найманців у вʼязницях ЦАР

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Російська «ПВК Вагнера» почала вербувати найманців для війни в Україні у в’язницях Центральноафриканської Республіки.

Про це пише The Daily Beast із посиланням на двох високопосадових офіцерів ЦАР.

За їхніми словами, вербують ув’язнених для участі у військових діях не тільки в Україні, але й в інших регіонах. «Вагнерівці» вербують десятки повстанців, які утримувалися під вартою, зокрема за вбивства та зґвалтування жінок і дітей. За словами офіцерів, багато новобранців — засуджені терористи, які контролювали значну частину території ЦАР майже 10 років під час громадянської війни. Деякі з них причетні до воєнних злочинів.

Офіцери стверджують, що «вагнерівці» почали вербовку ще в жовтні, влада країни дала росіянам зелене світло. Найманців навчають за кордоном. Їх готують до боїв у Малі та Україні. Один з офіцерів заявив, що вони звільнили на прохання росіян щонайменше 20 особливо небезпечних терористів.