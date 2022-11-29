NYT: Окупанти стратили сімох жителів села під Херсоном

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Російські військові під час окупації стратили сімох жителів села Правдіно під Херсоном.

Про це пише The New York Times.

Місцеві жителі розповіли, що шестеро із семи загиблих були охоронцями, які приїхали працювати в село з іншого міста. Один із них почав спілкуватися з дівчинкою-підлітком, над якою знущався вітчим, який пізніше почав співпрацювати з російськими військовими. Вітчим дівчини вигадав історію про те, що згадані чоловіки шпигують за окупантами.

У середині квітня місцевий житель почув вибух у сусідньому будинку. Підійшовши до нього, він побачив, що під завалами лежать тіла шістьох охоронців і дівчини. У кількох чоловіків були звʼязані за спиною руки та завʼязані очі, а дівчина, за словами очевидця, виглядала так, ніби її задушили. «Я впевнений, що їх вбили не вибухом», — заявив місцевий мешканець.

Чоловік розповів виданню, що просив російських військових дозволити йому поховати загиблих, але отримав дозвіл лише через понад місяць.