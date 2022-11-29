Словаччина передала Україні 30 БМП-1

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Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надя.

«Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП-1 вже передані Україні на підставі угоди з Німеччиною. Дякую главі Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт за чудову співпрацю. Слава Україні», — написав він.

БМП-1 — це перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, яка може плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою.