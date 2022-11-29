За минулу добу ЗСУ знищили ще 480 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Упродовж 28 листопада російська армія втратила вбитими ще 480 солдатів. Загалом за 279 днів вторгнення росіяни недорахувалися 88 380 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 911 танків (+3);
- 5 865 бойових броньованих машин (+5);
- 1 901 артилерійська система (+2);
- 395 одиниць РСЗВ;
- 209 засобів ППО;
- 280 літаків (+2);
- 261 гелікоптер;
- 1 555 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 531 крилата ракета;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 423 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+7);
- 163 одиниці спеціальної техніки.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокамʼянське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області. Також ЗСУ збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.