За минулу добу ЗСУ знищили ще 480 окупантів

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Упродовж 28 листопада російська армія втратила вбитими ще 480 солдатів. Загалом за 279 днів вторгнення росіяни недорахувалися 88 380 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

2 911 танків (+3);

5 865 бойових броньованих машин (+5);

1 901 артилерійська система (+2);

395 одиниць РСЗВ;

209 засобів ППО;

280 літаків (+2);

261 гелікоптер;

1 555 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

531 крилата ракета;

16 кораблів/катерів;

4 423 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+7);

163 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокамʼянське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області. Також ЗСУ збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.