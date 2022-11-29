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За минулу добу ЗСУ знищили ще 480 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 28 листопада російська армія втратила вбитими ще 480 солдатів. Загалом за 279 днів вторгнення росіяни недорахувалися 88 380 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокамʼянське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області. Також ЗСУ збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.