США готують допомогу для української енергетики. Про новий пакет підтримки оголосить держсекретар
- Автор:
- Софія Телішевська
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Державний секретар США Ентоні Блінкен 29 листопада оголосить про новий пакет допомоги для української енергосистеми.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на одного з американських високопосадовців.
Яка вартість цієї допомоги та що вона включатиме у себе, поки невідомо.
Усі деталі Блінкен має розкрити у Бухаресті під час зустрічі нової координаційної групи з енергетики, до якої входять країни «Великої сімки» та інші держави.
- Від 10 жовтня росіяни випустили по території України майже 600 ракет. За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала семи масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада.