Національні опери Одеси та Львова здобули нагороду на International Opera Awards

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Львівський та Одеський національні академічні театри опери та балету здобули нагороду «Найкращий оперний театр» на конкурсі International Opera Awards у Мадриді.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми приїхали з міст, де вулиці темні, але наші душі сповнені світла... Наша музика зараз усюди гуде генераторами, але це музика нашого виживання, нашого життя», — сказала режисерка Оксана Тараненко в Одеській національній опері під час вручення нагороди.

Ці два театри відновили покази своїх вистав після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Журі відзначило «мужність і стійкість» колективів театру, бо «вони продовжували виступати попри небезпеки та руйнування, спричинені війною».