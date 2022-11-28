Парламентська ТСК закликала додатково розслідувати смерть нардепа Антона Полякова
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- Анна Холоднова
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Facebook / Антон Поляков
Верховна Рада України оприлюднила звіт Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування обставин смерті народного депутата від фракції «Слуга народу» Антона Полякова.
Там зазначили, що під час досудового розслідування обставини смерті нардепа фактично не були встановлені. Зокрема, досі невідомо, звідки взялася отруйна речовина і як вона потрапила в організм Полякова.
На думку членів комісії, чиновники Київської міської прокуратури блокували роботу ТСК та органів досудового розслідування, діяли незадовільно й не на належному рівні.
Крім того, у ТСК вважають, що органи досудового розслідування та прокуратура не вжили заходів щодо ймовірно причетних до смерті нардепа людей і дозволили їм виїхати до російської федерації.
У цій справі необхідно провести додаткове розслідування, йдеться у висновку комісії. Остаточний звіт ТСК оголосять до 17 травня 2023 року.
- 8 жовтня 2021 року в Дніпровському районі столиці знайшли мертвим Антона Полякова — народного депутата України від депутатської групи «За майбутнє» по 206-му округу. У крові померлого нардепа виявили алкоголь і метадон, а також димедрол, який посилює дію наркотиків. Наразі поліція не здобула доказів, що смерть Полякова мала насильницький характер.
- 15 листопада 2019 року Полякова виключили з фракції «Слуга народу». 33-річний Антон Поляков був головою підкомітету з питань дотримання антикорупційного законодавства в сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Ради з питань антикорупційної політики.