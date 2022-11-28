Парламентська ТСК закликала додатково розслідувати смерть нардепа Антона Полякова

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Facebook / Антон Поляков

Верховна Рада України оприлюднила звіт Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування обставин смерті народного депутата від фракції «Слуга народу» Антона Полякова.

Там зазначили, що під час досудового розслідування обставини смерті нардепа фактично не були встановлені. Зокрема, досі невідомо, звідки взялася отруйна речовина і як вона потрапила в організм Полякова.

На думку членів комісії, чиновники Київської міської прокуратури блокували роботу ТСК та органів досудового розслідування, діяли незадовільно й не на належному рівні.

Крім того, у ТСК вважають, що органи досудового розслідування та прокуратура не вжили заходів щодо ймовірно причетних до смерті нардепа людей і дозволили їм виїхати до російської федерації.

У цій справі необхідно провести додаткове розслідування, йдеться у висновку комісії. Остаточний звіт ТСК оголосять до 17 травня 2023 року.