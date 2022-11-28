У Румунії знайшли новий вид карликового динозавра завдовжки два метри

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На території нинішньої Румунії знайшли скамʼянілість карликового динозавра, який жив 70 мільйонів років тому.

Про це пише CNN.

Стародавню тварину назвали Transylvanosaurus platycephalus (плоскоголова рептилія з Трансильванії). Вона мала довжину 2 метри — це відносно малий розмір для динозавра.

Маленький динозавр харчувався рослинами, ходив на двох лапах і мав міцний товстий хвіст.

У крейдяний період цей регіон Румунії був тропічним архіпелагом. Динозаври, які жили там, були меншими за своїх родичів в інших місцях. Біологи називають цей феномен «правилом островів» — коли великі тварини, ізольовані на островах, із часом стають карликовими або сповільнюють ріст, а маленькі тварини стають більшими.

Механізм, що викликає такі зміни, до кінця не вивчений. Науковці вважають, що він може бути пов’язаний із браком ресурсів.