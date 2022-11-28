Росія відклала переговори з США щодо інспекцій обʼєктів ядерної зброї
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Росія в односторонньому порядку відклала переговори зі США щодо поновлення інспекцій обʼєктів ядерної зброї відповідно до нового договору про стратегічне наступальне озброєння. Переговори мали відбутися в Каїрі 28 листопада.
Як пише Reuters, представник Держдепартаменту США заявив, що засідання Двосторонньої консультативної комісії в рамках договору про скорочення ядерних озброєнь New START, ймовірно, також перенесеться. Воно мало відбутися 29 листопада.
Зустріч делегацій США і росії щодо поновлення інспекцій обʼєктів ядерної зброї анонсували на початку листопада. Це питання було заморожене після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
- Чинний Договір про скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння був підписаний між росією та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, він буде чинним до 2026 року. Першу таку домовленість Штати підписали ще з СРСР улітку 1991 року, а другу — з росією в 1993 році. Угоди передбачають, що росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.
- Головним засобом контролю за цим договорам є двосторонні інспекції. Тобто представники росії та США мають право побувати на ядерних обʼєктах одне одного та особисто перевірити, чи справді кожна країна скорочує своє ядерне озброєння.
- Двостороння консультативна комісія, яка займається практичними питаннями виконання Договору про СНО, востаннє збиралася в Женеві в жовтні 2021 року. Влітку цього року російська сторона не допустила американську делегацію до своїх ядерних ракет.