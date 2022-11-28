Росія відклала переговори з США щодо інспекцій обʼєктів ядерної зброї

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Росія в односторонньому порядку відклала переговори зі США щодо поновлення інспекцій обʼєктів ядерної зброї відповідно до нового договору про стратегічне наступальне озброєння. Переговори мали відбутися в Каїрі 28 листопада.

Як пише Reuters, представник Держдепартаменту США заявив, що засідання Двосторонньої консультативної комісії в рамках договору про скорочення ядерних озброєнь New START, ймовірно, також перенесеться. Воно мало відбутися 29 листопада.

Зустріч делегацій США і росії щодо поновлення інспекцій обʼєктів ядерної зброї анонсували на початку листопада. Це питання було заморожене після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.