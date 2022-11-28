Месенджер WhatsApp запускає функцію відправки повідомлень самому собі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Alexander Shatov / Unsplash
Месенджер WhatsApp запускає для всіх користувачів функцію відправлення повідомлень самому собі.
Про це пише TechCrunch.
Функція Message Yourself («Повідомлення для себе») дозволить відправляти замітки і закладки в особисті повідомлення. Для цього потрібно знайти свій номер у верхньому списку контактів, а особистий чат можна закріпити. Функція буде доступна в найближчі тижні для всіх користувачів систем Android і iOS.
- Подібна функція вже давно впроваджена в інших месенджерах. У Signal це Note to Self. Telegram дозволив зберігати повідомлення для особистих нотаток ще у 2017 році.
- На початку листопада у WhatsApp почали запускати функцію «Спільноти» (Communities), яка дозволяє об’єднати кілька чатів.