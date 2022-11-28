У коміксах DC з’явиться перший український супергерой — «Ядро»
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Bleeding Cool
У коміксах про «Штормову варту» (Stormwatch) від DC з’явиться перший український супергерой — Павло «Ядро» Ступка.
Про це пише профільний журнал Bleeding Cool, який опублікував одну зі сторінок нового друку. У продаж комікс з оновленою командою «Штормової варти» вийде 29 листопада.
Новий герой характеризований, як живий літаючий ядерний генератор. Павло Ступка в коміксі виглядатиме як 16-річний хлопець, хоча за легендою йому 52 роки.
Новий комікс присвячений 30-річчю американського видавництва Image Comics, де друкувалися комікси DC про команду Stormwatch.
- Першу серію коміксів про команду супергероїв «Штормова варта», що підпорядковується спеціальному підрозділові ООН, випустили в 1993 році. Згодом права на серію перейшли до DC Comics.