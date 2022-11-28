У Києві на ВДНГ цьогоріч також облаштують «Зимову країну» — буде ялинка, ковзанка і гірка

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У Києві цьогоріч на ВДНГ також облаштують «Зимову країну»: там буде ялинка, ковзанка, гірка, резиденція Санти, оранжерея та ще кілька зимових локацій.

Від новорічної сцени й усіх заходів вирішили відмовитись — територія Експоцентру, як і влітку, працюватиме в режимі парку. Облаштують локації власним коштом підприємства. Для прикраси використають декорації минулих років, а новорічні іграшки для ялинки створять вихованці художніх шкіл «Мозаїка» та «Художка».

«Зимова країна на ВДНГ» працюватиме з 10 грудня по 26 лютого, щоденно з 10:00 до 21:00. Вхід вільний. Частину коштів, які зароблять локації, перекажуть на потреби ЗСУ.

Що стосується енергозаощадження, то основні локації комплексу перевели на опалення деревиною й паливними теплогенераторами, ковзанка теж матиме окремий генератор. Фудкорти зроблять акцент на стравах, які можна приготувати «на вогні».

На час повітряної тривоги всі локації «Зимової країни на ВДНГ» припинятимуть роботу. Укриття облаштують поблизу у трьох центральних павільйонах, а також поруч є станція метро.