У кремлі заперечили плани окупантів вийти із Запорізької АЕС

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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

Речник путіна дмитро пєсков заперечив, що російські військові готуються залишити Запорізьку АЕС.

«Не потрібно шукати якихось ознак там, де їх немає і бути не може», — заявив він, прокоментувавши нещодавню тезу президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна про підготовку окупантів до відходу з ЗАЕС.

«В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію, що зʼявилися ознаки того, що вони, можливо, збираються покинути ЗАЕС. По-перше, дуже багато стало зʼявлятися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль», — заявив напередодні Котін.