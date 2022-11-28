У кремлі заперечили плани окупантів вийти із Запорізької АЕС
- Автор:
- Софія Телішевська
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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images
Речник путіна дмитро пєсков заперечив, що російські військові готуються залишити Запорізьку АЕС.
«Не потрібно шукати якихось ознак там, де їх немає і бути не може», — заявив він, прокоментувавши нещодавню тезу президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна про підготовку окупантів до відходу з ЗАЕС.
«В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію, що зʼявилися ознаки того, що вони, можливо, збираються покинути ЗАЕС. По-перше, дуже багато стало зʼявлятися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль», — заявив напередодні Котін.
- 19 і 20 листопада російські окупанти обстріляли ЗАЕС. У МАГАТЕ їх назвали одними з найбільш інтенсивних. Росіяни при цьому не хочуть допускати експертів на станцію.
- До цього Рада МАГАТЕ, до якої входять 35 країн, прийняла третю резолюцію від початку повномасштабної війни в Україні. У цьому документі Рада МАГАТЕ закликала росію припинити всі дії на ядерних обʼєктах в Україні.